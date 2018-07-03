نائبة رئيس المجلس الفيدرالي الروسي تشيد بجائزة الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة موسكو في 03 يوليو / بنا / أشادت السيدة غالينا كاريلوفا نائبة رئيس المجلس الفيدرالي بروسيا الاتحادية بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي تم تدشينها في سبتمبر ٢٠١٧ في الدورة 61 للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



ووصفت السيدة كاريلوف الجائزة بأنها من أفضل المشاريع الدولية لتمكين المرأة وتحفيز المؤسسات والهيئات والمنظمات التنفيذية والتشريعية العامة والخاصة على العمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة الأمر الذي ينعكس على تحقيق التنمية واستدامتها في بلدان العالم.



جاء ذلك خلال استقبال نائبة رئيس المجلس الفيدرالي بروسيا الاتحادية، سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين في موسكو.



وأبدت السيدة كاريلوفا عن رغبة روسيا الاتحادية الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة وكذلك المشاركة في التأهل للجائزة من خلال المؤسسات والهيئات في روسيا الإتحادية.



من جانبه قدم سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي شرحًا كاملاً عن جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة والنتائج التي حققتها على الصعيد الوطني منذ انطلاقها قبل نحو عشرة أعوام، والأهداف المرجوة بعد تحولها إلى جائزة عالمية.





أ.أ/ع ذ



بنا 1439 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/07/03 - 45 : 05 PM