سمو رئيس الوزراء يستقبل عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة‎ المنامة في 3 يوليو / بنا / لدى استقبال سموه كبار أفراد العائلة المالكة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى عائلة واحدة وشعباً واحد ومصيراً مشترك، وتجاوزنا كافة التحديات وتخطينا العقبات بنجاح بفضل وقفة شعبنا وأن أمورنا ماضية بفضل قيادة جلالة الملك من حسن إلى أحسن، لافتا سموه الى أن البحرين ذات تاريخ تليد ممتد، وتوثيقه واجب ومسئولية، لتعي الأجيال تاريخ بلادها وحضارتها وامتدادها، شاكراً سموه كل جهد وطني يبذل لحفظ هذا التاريخ وتوثيقه والتعريف به.



هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وأبناء وأحفاد الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة رحمه الله، حيث قدموا لسموه خالص الشكر والتقدير على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي بوفاة فقيدهم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية.



وخلال اللقاء شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية التمسك بالقيم والتقاليد التي تعزز من تماسك وترابط أبناء المجتمع، مؤكدا سموه أن المجتمع البحريني اتسم على مدى تاريخه بنسيجه القوي الذي لا يقبل الفرقة.



ودعا سموه إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وصون مكتسبات المملكة والحفاظ على أمنها واستقراها في ظل ما تموج به المنطقة والعالم من تحديات.



وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية اعلاء قيم التواصل والترابط بين أفراد المجتمع فهذه سمات أصبحت جزءا أصيلا من تكوينه ويجب الحفاظ عليها كونها الباعث لقوة المجتمع وتعزيز قدرته ومنعته في التعامل مع التحديات.















م.ف.ق/م.ح.



بنا 1321 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/03 - 27 : 04 PM