في إطار حملاتها التفتيشية .. وزارة شؤون الاعلام تصادر أجهزة استقبال بث غير قانونية المنامة في 03 يوليو / بنا / قامت إدارة وسائل الاعلام بوزارة شؤون الإعلام بتنفيذ حملة تفتيشية على المحلات التي تقوم ببيع أجهزة استقبال مشفرة تبث بشكل غير قانوني، وكذلك المباني التي تقوم بتوصيل شبكة استقبال وبث قنوات فضائية غير مرخصة تعمل عن طريق (الكيبل)، حيث تم مصادرة عدد من الأجهزة التي تعمل بشكل غير قانوني بما يخالف الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين.



وتعمل الإدارة في الوقت الحالي على زيادة حملات التفتيش الميداني لرصد الجرائم المرتبطة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك إيمانا منها بأهمية احترام الملكية الفكرية وتطبيق الأنظمة والقوانين، وتحويل المتورطين الى النيابة العامة.



ووزارة شؤون الإعلام لن تألو جهدا في تحقيق أهدافها للحد من أخطار القرصنة، والحرص على العمل وفق الضوابط والآليات التي يحددها القانون والتي ستكون بمثابة الرادع الحقيقي لمرتكبي هذه الجريمة، مشيده في الوقت ذاته بالجهات الملتزمة بالأنظمة والقوانين والذي ينم عن المسئولية الوطنية تجاه الحفاظ على سمعة ومكتسبات مملكة البحرين في هذا المجال.









أ.أ/خ.س



بنا 1247 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/03 - 53 : 03 PM