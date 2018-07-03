الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل مدير عام المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون الرياض في 03 يوليو/ بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم سعادة السيد صابر الحربي المدير العام للمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون.



وقد أطلع مدير المركز الاحصائي معالي الأمين العام على تطورات سير العمل الاحصائي بالمركز، والجهود التي يبذلها في مجال اعداد الدراسات والإحصائيات التي من شأنها رفد و تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط في دول المجلس بما يتوافق مع أهداف الخطط الوطنية الشاملة لدول المجلس، ويحقق أهداف العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.



حضر الاجتماع السيد خليفة سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، والسيد عبدالعزيز الغانم المشرف العام للشؤون المالية والإدارية.





ن.ف/ع ذ



بنا 1246 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/07/03 - 00 : 04 PM