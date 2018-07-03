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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة تعـز
2018/07/03 - 49 : 03 PM

تعز في 03 يوليو / بنا / اعلنت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية تحرير مواقع جديدة في الجبال المطلة على الوازعية غربي محافظة تعـز.

وأكد مصدر ميداني في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غرب تعز.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في الوازعية، وما زالت تطارد المليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها عن المديريتين.


خ.س

بنا 1243 جمت 03/07/2018


عدد القراءات : 71         اخر تحديث : 2018/07/03 - 49 : 03 PM
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