فريق عمل" إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني" يعقد اجتماعه الثالث بالكويت الكويت في 03 يوليو/ بنا / عقد فريق العمل الخاص بدراسة إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث اليوم بدولة الكويت، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع الدراسة تمهيداً لعرضها على اللجنة التنفيذية للطيران المدني في اجتماعها القادم.



يذكر أن اللجنة التنفيذية للطيران المدني قررت في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد 26 مايو 2016م بدولة قطر تشكيل فريق عمل من المختصين في إدارات الطيران المدني بالدول الأعضاء لإعداد دراسة حول مشروع انشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.





ن.ف/خ.س



بنا 1228 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/03 - 41 : 03 PM