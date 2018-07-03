وزير التربية والتعليم : استحداث تخصص أجهزة القياس والتحكم لأول مرة في مدارس مملكة البحرين المنامة في 03 يوليو / بنا / أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستواصل خلال العام الدراسي المقبل 2018/2019 التوسع في تطبيق التعليم الفني والمهني في المدارس الثانوية العامة، في ضوء النتائج الطيبة للتجربة في عدد من مدارس البنين والبنات، حيث سيتم استحداث تخصص جديد يطبق لأول مرة في مدارس مملكة البحرين، وهو تخصص "أجهزة القياس والتحكم"، وبمدرسة الفاتح الثانوية للبنين.



وأضاف الوزير أن تدشين هذا التخصص الجديد جاء في إطار التنسيق مع المختصين في مؤسسات سوق العمل، واللذين أوصوا باستحداثه ، نظرًا للحاجة الماسة لتوفير كوادر بحرينية قادرة على العمل في هذا المجال المهم، حيث تعد عملية التحكم في الأجهزة وتشغيلها بكفاءة عنصرًا محوريًا في عمليات الإنتاج المؤسسي، منوهًا في الوقت ذاته إلى ما تبذله الوزارة من جهود لتحفيز الطلبة على العمل في ريادة الأعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة، من خلال التعاون مع المؤسسات المختصة في هذا المجال.



وبيّن الوزير أن تجربة تطبيق التعليم الفني والمهني في المدارس الثانوية العامة للبنين والبنات حققت نجاحًا طيبًا، بعد أن وفرت الوزارة كافة الإمكانات الإنشائية والمادية والبشرية اللازمة، حيث شهدت التخصصات الجديدة إقبالًا كبيرًا ، ومن أهمها تخصص صيانة الأجهزة الطبية للطالبات، وتقنيات الحاسوب، مشيرًا إلى ما بذلته الوزارة من جهود لتشجيع خريجي الشهادة الإعدادية على الالتحاق بهذا النوع من التعليم، من خلال مشروع الإرشاد المهني المدرسي في المدارس الإعدادية، الذي يقوم بتوعية الطلبة بالتخصصات الدراسية الملبية لاحتياجات سوق العمل من جهة، والتي تتلاءم مع مهاراتهم وقدراتهم وميولهم من جهة أخرى، مما أسهم في ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في التعليم الفني والمهني للعام الدراسي المنصرم إلى 5916 طالبًا وطالبة.



وأكد الوزير الأثر الإيجابي المتميز لبرنامج التدريب الميداني (تكوين)، والذي تنفذه الوزارة بصورة سنوية بالتعاون مع عدد من مؤسسات سوق العمل، ويعد أحد المتطلبات الأساسية للتخرج، ويهدف إلى تعزيز المناهج الدراسية بالمهارات والخبرات العملية المتعلقة بها، لضمان إتقان الطلبة للكفايات المهنية الأساسية التي يتطلع إليها سوق العمل والكفايات الأكاديمية التي تعينهم على التميز في الدراسة الجامعية، حيث نجحت الوزارة خلال العام الدراسي المنصرم في تدريب 2101 من الطلاب والطالبات ضمن هذا البرنامج التدريبي، وتتطلع خلال العام المقبل إلى تدريب المزيد من الطلبة.



وأوضح الوزير أن من العوامل المشجعة للوزارة على المضي قدمًا في تطوير هذا النوع من التعليم هو تميز الطلبة وإبداعاتهم في مجال تخصصاتهم، فعلى سبيل المثال شهد المعرض الذي أقامته الوزارة خلال العام المنصرم لمشروعات طلبة التعليم الفني والمهني، تقديم 70 مشروعًا طلابيًا متنوعًا بأفكار إبداعية متميزة، في إطار التخصصات الفنية والمهنية، ومنها صيانة الأجهزة الطبية، وتقنيات الحاسوب، والوسائط المتعددة، والميكاترونكس، والإلكترونيات، والكهرباء، واللحام والفبركة، والسيارات والديزل، والتبريد وتكييف الهواء، والطباعة وإعادة التدوير، والتشغيل المكني، والدراسات التجارية.







ن.ف/خ.س



بنا 1226 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/03 - 40 : 03 PM