رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يثني على جدية الباحث الدكتور جاسم حاجي المنامة في 03 يوليو/ بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري في مكتبه الدكتور جاسم حاجي الباحث في شئون الثقافة المؤسسية والاقتصادية والتكنلوجية، الذي أهدى معاليه كتابه "الثقافة المؤسسية"، والذي يتطرق إلى مفهوم الثقافة المؤسسية باعتبارها هوية للشركات.



وأثنى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تضمنه الكتاب من معلومات قيمة مستندة على حقائق بحثية رصينة اعتمد عليها الكاتب، وبلا شك يعتبر الكتاب إضافة تخصصية نوعية للمكتبة البحرينية.



مثنياً معاليه على كفاءة وجدية الباحث الدكتور جاسم حاجي في هذا التخصص الهام، شاكراً له هذا الاهداء القيم، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح والتميز في عملية البحث.







ن.ف/خ.س



بنا 1223 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/03 - 39 : 03 PM