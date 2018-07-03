حافلة بحرينية تتعرض لحادث إنقلاب في السعودية ووفاة السائق وراكبة

المنامة في 3 يوليو / بنا / قال فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن حافلة بحرينية تابعة لحملة أهل الجود للحج والعمرة تقل 49 راكباً وراكبة متجهة إلى المملكة العربية السعودية تعرضت لحادث إنقلاب جراء انفجار أحد الإطارات وهي في طريقها إلى المدينة المنورة، مشيرا الى ان الحادث أسفر عن وفاة السائق (عربي الجنسية)، ووفاة مواطنة بحرينية، وتعرض عدد من الركاب لإصابات بليغة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وهي: مستشفى النبهانية، ومستشفى الرز، ومستشفى عقلة الصقور لتلقي العلاج اللازم.





وأضاف وكيل الشؤون الإسلامية أن الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبتوجيه مباشر من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شكلت فريق عمل لمتابعة ملابسات الحادث بالتنسيق مع سفارة مملكة البحرين بالرياض والقنصلية البحرينية بجدة، وتم التواصل مع أهالي المتوفين لإتمام إجراءات نقل الجثامين، إلى جانب التواصل مع أهالي المصابين وطمأنتهم على حالتهم الصحية.



وأوضح المفتاح أن الوزارة تلقت إتصالاً من سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، الذي عبر عن أسفه لهذا الحادث المروع، مشيراً إلى أن السفارة تتابع عن كثب ملابسات الحادث لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفيات، متقدمةً بخالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.



من جهتها عبرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بالغ أسفها لهذا الحادث الذي تعرضت له حافلة حملة أهل الجود، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.



خ.ب/ع ع



بنا 1154 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/03 - 59 : 02 PM