اجتماع تنسيقي بين مديرية شرطة الشمالية والمجلس الأعلى للمرأة لبحث مستجدات مكتب حماية الأسرة

المنامة في 03 يوليو/ بنا / بحث العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية مع وفد من المجلس الأعلى للمرأة، المستجدات التي طرأت على مكتب حماية الأسرة وسير العمل والآلية المستقبلية المقترحة التي تدعم جهود العاملين في هذا المجال وفق الأطر القانونية.



وأشاد الوفد خلال الاجتماع التنسيقي ،الذي حضره عدد من الضباط والأفراد العاملين في مكاتب الشرطة النسائية ومكتب حماية الأسرة، بجهود المديرية في تعزيز أفق التعاون والتطوير مع المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية.



وفي ختام الزيارة، أعرب وفد المجلس الأعلى للمرأة عن شكره لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية على ما يوليه من اهتمام وتعاون بين المديرية والمجلس، منوهاً إلى أهمية هذا التعاون في حل الكثير من المشاكل الأسرية.







ن.ف/خ.س



بنا 1139 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/03 - 46 : 02 PM