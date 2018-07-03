القائد العام يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط‎

المنامة في 3 يوليو / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بالقيادة العامة صباح اليوم الفريق سير جون لوريمر كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط والوفد المرافق.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بكبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي لها جذور تاريخية متينة، منوهاً بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان، و اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.



خ.ب/خ.س



بنا 1138 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/03 - 45 : 02 PM