وزير الداخلية يبحث مع كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

المنامة في 3 يوليو / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، سعادة الفريق السير جوهن لورمير كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة ، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وسعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.



وفي بداية اللقاء ، رحب معالي الوزير، بزيارة الفريق السير جوهن لورمير، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وحرصهما على مواصلة التعاون والتنسيق الأمني والعمل المستمر على فتح آفاق جديدة من العمل المشترك.



وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



خ.ب/خ.س



بنا 1137 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/03 - 44 : 02 PM