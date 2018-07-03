وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق النشاط الصيفي في نادي شريفة العوضي وأندية الأطفال والناشئة

المنامة في 3 يوليو / بنا / أعلن الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد خالد عبد الرحمن اسحاق الكوهجي، عن انطلاق البرنامج الصيفي السنوي في نادي شريفة العوضي، وأندية الأطفال والناشئة في أربعة مراكز اجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المحرق وسترة ومدينة حمد ومدينة عيسى، والذي سيمتد على مدى شهري يوليو وأغسطس، تحت عنوان "حياكم صيفوا عندنا"، حيث تم مراعاة كافة الاهتمامات الشبابية والمواهب المختلفة لدى هذه الفئة.



وأكد الكوهجي أن البرنامج الصيفي للعام 2018 يأتي ضمن اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالأطفال والناشئة، وحرصها على تقديم النشاط الصيفي بصورة دورية، حيث تتيح الوزارة خلاله الإمكانيات والاحتياجات لتحفيز قدرات الأطفال والناشئة وتطويرها وتشجيعها على الإبداع والابتكار في كافة المجالات، وذلك للفئة العمرية من 6-17 سنة.



ويشارك في تقديم النشاط الصيفي بالتعاون مع إدارة تنمية الأسرة والطفولة مجموعة تطوعية شبابية اتخذت من "فعاليتنا غير" عنواناً لها، حيث تقدم مجموعة من الورش المتنوعة والزيارات الميدانية التي تغطي مجالات مختلفة، فضلاً عن التعاون مع المراكز التابعة لإدارة شؤون القرآن في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.



ويتضمن البرنامج الصيفي في نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة بمنطقة الرفاع، عدداً من الورش التثقيفية والفنية والتوعوية المتنوعة، تنوعت عناوينها بين الكنز المفقود، أنامل صغيرة، من سيربح المليون، سفراء الطفولة، أسعدوهم، الريادي الصغير، لغة الإشارة، وذلك خلال الفترة الصباحية، حيث تقدم الورش يومي الاثنين والأربعاء للبنين، والأحد والثلاثاء للبنات. أما في الفترة المسائية فتتوزع الفعاليات والأنشطة بين نادي العلوم، والفنون، وطي الورق، والواحات الإيمانية، والروبوتكس، ومسرح الدمى، والمواهب الكامنة، ونجوم التوست ماستر، فضلاً عن الأنشطة الرياضية المتنوعة بين التايكوندو، والسباحة واللياقة البدنية وكرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى تعلم بعض المهارات في تقنية المعلومات من خلال برامج مايكروسوفت.



كما ينظم نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة برنامجاً للزيارات إلى عدد من الجهات التي تثري الفكر وتحفز الإبداع، حيث تم تنظيم هذه الزيارات إلى مبنى غرافيتي ومزارع الجزيرة ومصنع الشوكولاتة في الحد ومدينة الشباب وبيت القرآن وباب البحرين.



وفيما يتعلق بالبرنامج الصيفي في أندية الأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية، فقد تم تنظيمها في كل من مركز المحرق الاجتماعي، ومركز سترة الاجتماعي، ومركز مدينة حمد الاجتماعي ومركز عبدالله بن يوسف فخرو الاجتماعي بمدينة عيسى، وذلك في الفترة الصباحية، أيام الاثنين والأربعاء للبنين والأحد والثلاثاء للبنات، من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، حيث يشمل البرنامج العديد من الأنشطة من بينها فنون الخزف والرسم والخط العربي، والألعاب الرياضية والحرف اليدوية والطباعة والتطريز بالإضافة إلى برنامج المحترف الفني، وتعليم فنون الطبخ، وتقنية الفوتوشوب.



خ.ب/ع ع



بنا 1133 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/03 - 42 : 02 PM