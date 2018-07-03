الوزير ميرزا يبحث مع MAREAL الفرنسية فرص الاستثمار المتاحة في انتاج الكهرباء من طاقة الرياح

المنامة في 3 يوليو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه وفداً رفيع المستوى من شركة MAREAL يتقدمهم السيد Henry Dupouy رئيس قطاع البنية التحتية بالشركة، والسيد Guy Gourevitch رئيس شركة G&G وهم شركاء مع شركة MAREAL الفرنسية المتخصصة في الهندسة المدنية وتساهم في مشاريع الطاقة المتجددة وبالأخص طاقة الرياح.



وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيداً بما تقوم به الشركة من مشاريع كبرى في جميع انحاء العالم في مختلف المجالات وبالأخص مجالات الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، وما حققته من انجازات مشهودة في تلك المشاريع، واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة خططهم المستقبلية ورغبتهم في الاستثمار في مجال انتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مملكة البحرين، وكذلك تأسيس علاقة تعاون مع وحدة الطاقة المستدامة التابعة لوزير شئون الكهرباء والماء والتي تعنى بتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد قال الوزير ك:" نرحب بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في جميع المجالات التي تقع ضمن اختصاص الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونطلع على عروضها ونقوم بدراستها ومدى الاستفادة منها حسب الفرص المتاحة، كما أن الفرص الآن متاحة بشكل اكبر للاستثمار في توليد الكهرباء من طاقة الرياح خصوصاً بعد تدشين أول أطلس للرياح في البحرين والذي يوضح نسبة تواجد الرياح الكافية المناسبة لتشغيل التوربينات التي تولد الطاقة النظيفة وتنتج الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك سعياً في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".



وفي ختام اللقاء عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للوزير والمسئولين على حسن الاستقبال والترحيب وفتح آفاق التعاون مع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة.

حضر اللقاء المهندس ألكساندر السماهيجي القائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة.







ل.ب/خ.س



بنا 1133 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/03 - 40 : 02 PM