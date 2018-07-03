الشباب والرياضة تشكل لجنة الحفاظ على البيئة "بيئتنا خضراء"

المنامة في 03 يوليه/ بنا / شكل سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة لجنة الحفاظ على البيئة بوزارة شئون الشباب والرياضة "بيئتنا خضراء" برئاسة رئيس قسم التخطيط هند ادريس أحمد وتضم اللجنة في عضويتها مي عبدالعزيز نائب للرئيس، يوسف علي، محمد جناحي، خلود الظاعن، سارة الانصاري، ناصر محمد، هناء السادة، ليلى الحضرمي، عائشة الفاضل، نادية دعيبس، نوف اصبعي.



وتختص اللجنة بالقيام بالعديد من المهام من تنظيم الفعاليات التي تساهم في نشر مستوى الثقافة والوعي البيئي لدى جميع منتسبي وزارة شئون الشباب والرياضة، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة حاضرا ومستقبلا للأجيال القادمة، بالإضافة إلى دعم السياسات الخاصة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، وغيرها من المهام الهادفة إلى الحفاظ على البيئة.



وقال الجودر " وزارة شئون الشباب والرياضة تحرص دوما على تقديم المبادرات التي تهتم بالبيئة والمحافظة عليها وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في جميع مبادراتها خاصة المنشآت الشبابية والرياضية التي تم تدشينها في الفترة الماضية والتي صنفت بأنها صديقة للبيئة من خلال المواد المستخدمة فيها وترشيد الطاقة وتعطي الوزارة أهمية خاصة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتواءم مع خطتها الاستراتيجية في المحافظة على البيئة وتنميتها إضافة الى إعادة تدوير المواد المستخدمة بصورة مثالية".



واضاف وزير شئون الشباب والرياضة " يتفق تشكيل لجنة الحفاظ على البيئة مع توجهات واستراتيجية الوزارة في تنفيذ متطلبات اهداف التنمية المستدامة بصورة عامة والاهداف الخاصة بحماية البيئة من الملوثات وإعادة التدوير والبناء الصديق للبيئة وحث الافراد على اتخاذ خطوات مثالية للمحافظة على البيئة واشراكهم في مختلف الفعاليات للوصول الى تلك الأهداف.



وكان الوزير الجودر شهد أولى فعاليات اللجنة التي خصصت لإقامة المحاضرة التثقيفية "بيئتنا خضراء" بالتعاون مع شركة مدينة الخليج للتنظيفات وشركة يونيتاك في إطار مساعي اللجنة لنشر وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة بين موظفي الوزارة كما قام وزير شئون الشباب الرياضة بالتجول في المعرض المصاحب للفعالية والتي تضمن أركانا خاصة بإعادة تدوير المواد وكيفية استخدامها مرة أخرى بما يتوافق مع استراتيجية المحافظة على البيئة كما تضمنت الفعالية العديد من المحاضرات وورش العمل الخاصة بعملية التدوير.



ن.ف/خ.س



بنا 1127 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/07/03 - 34 : 02 PM