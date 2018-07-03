البلدي عاشور يثمن توجيهات سمو رئيس الوزراء للإسكان بالإسراع في تلبية طلبات أهالي عالي المتأخرة

المنامة في 3 يوليو / بنا / أشاد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة السادسة عبدالله عاشور بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين، والتي وجه فيها سموه وزارة الاسكان بالإسراع في تلبية الطلبات الاسكانية المتأخرة لأهالي عالي واستيعابها ضمن المشاريع الاسكانية القريبة.



وثمن عاشور حرص سمو رئيس الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المتطلبات والاحتياجات الخدمية الضرورية وتلبية طموحات وتطلعات المواطنين والأهالي، مشيراً إلى اهتمام سموه بالملف الإسكاني وتوفير السكن الملائم للمواطن البحريني.



وأكد اعتزازه بهذا الاهتمام والمتابعة من قبل سموه رجل الدولة الحكيم لكل ما يخص المواطن البحريني، وقال:" ليس بغريب على سمو رئيس الوزراء تلمسه ومتابعته لكل اهتمامات واحتياجات المواطنين والتي تم طرحها في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في المجالات الخدمية وكل ما يخص مواطني هذه المملكة الغالية"، وتابع:" لقد كانت لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بالغ الأثر لدى أهالي عالي وخاصة أصحاب الطلبات الاسكانية المتأخرة الذين ينتظرون دورهم للحصول على الوحدة السكنية ضمن مشروع الرملي الاسكاني القريب منهم والمشاريع الاسكانية الأخرى". وأضاف عاشور:" أهالي عالي يعتزون ويقدرون هذه التوجيهات السامية من لدن سمو رئيس الوزراء ومتابعة احتياجاتهم، وحرص سموه البالغ على توزيع الوحدات السكنية بشكل عادل على المستفيدين بالقرى والمدن المختلفة في المملكة".



كما قدم البلدي عبدالله عاشور شكره وتقديره إلى وزارة الإسكان ممثلةً في سعادة وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر وسعادة وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد بن سلمان آل خليفة وسعادة الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية الدكتور خالد الحيدان والوكيل المساعد للخدمات الاسكانية المهندس سامي بوهزاع وجميع مدراء الإدارات والمهندسين والموظفين بالوزارة القائمين على مشروع الرملي الإسكاني وبقية المشاريع الاسكانية الأخرى في المملكة على جهودهم المبذولة لتسريع وتيرة العمل بهذه المشاريع، وتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار للمواطنين.



وأكد عاشور أن جهود وزارة الإسكان محل تقدير واشادة، وهي الحريصة على سرعة إتمام المشاريع والانتهاء من البنى التحتية والمرافق التي تخدم مختلف المشاريع الاسكانية، لتحقيق سرعة الإنجاز وبكفاءة عالية ليتم تسليمها للمواطنين تنفيذاً للرؤية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والتي تحقق لمملكة البحرين التطور الحضاري والتقدم العمراني المتوافق مع التوجهات الدولية العصرية.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1125 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/03 - 33 : 02 PM