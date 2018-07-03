وزير الخارجية المغربي يؤكد أن الأمم المتحدة هي المسار الوحيد لحل قضية الصحراء

نواكشوط في 3 يوليو / بنا / أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أن "حل قضية الصحراء ليس من اختصاص الاتحاد الإفريقي وإنما هو اختصاص أممي"ظن وقال أن حل القضية "ليس في أديس أبابا، ولا من اختصاص الاتحاد الإفريقي ، وأن الملف ما يزال لدى الأمم المتحدة، وهي وحدها المختصة بمعالجته".



وأبرز بوريطة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، على هامش القمة الإفريقية، أن القرار الذي اعتمده الاتحاد الافريقي يوم الأول من يوليو بخصوص قضية الصحراء لا يتضمن سعي الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل لقضية الصحراء، ولا يخلق مساراً إفريقيا جديداً في الملف.



وأوضح بوريطة أن التقرير الذي وافق عليه القادة الأفارقة يؤكد التمسك بالمرجعية الأممية للقضية، ويشير إلى أن دور الاتحاد الافريقي هو دور مساعد، على غرار الأدوار التي تقدمها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.



وأشار وزير الخارجية المغربي إلى أن هناك لجنة إفريقية هي التي ستتولى العمل على الملف، تتكون من ثلاث شخصيات هي (رؤساء الاتحاد الإفريقي السابق والحالي والمستقبلي)، وستتولى هذه اللجنة الثلاثية مهمة الإطلاع على المعلومات من لدن الأمم المتحدة وعرضها على قادة الاتحاد الإفريقي موضحاً أن مجلس السلم والأمن الإفريقي لم يعد معنيا بالملف.



وقال إن التقارير السابقة التي كانت تصدر عن الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء " كانت مليئة بالمغالطات والأدبيات المنحازة"، وهو ما أرجعه إلى غياب المغرب عن الاتحاد الإفريقي وما يجري فيه من نقاش، وأوضح أن بعد عودة المغرب وقيامه بتوضيح الأمور غير الوضعية تم تصحيح التقرير وابتعاده عن المسلكيات السابقة، ليصبح أكثر توازناً وواقعية.



وخلص بوريطة إلى التأكيد أن "حل قضية الصحراء ليس من اختصاص الاتحاد الإفريقي وإنما هو اختصاص أممي" ، نافياً أن يكون هنالك مبعوث إفريقي في الملف لأن المبعوث الوحيد هو الرئيس الألماني السابق المنتدب من الأمم المتحدة.



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بنا 1116 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/03 - 24 : 02 PM