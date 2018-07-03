وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ينوه بتعاون وزارة الداخلية في المجالات العمالية

المنامة في 03 يوليو/ بنا / استقبل وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، بمكتبه بمبنى الوزارة امس، وفداً من وزارة الداخلية، في إطار التعاون الفني بين الأجهزة الحكومية بمملكة البحرين.



وخلال اللقاء أكد الدوسري أهمية تبادل الزيارات لتطوير التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتقديم خدمات رفيعة ومتطورة للمواطنين، مشيداً في هذا السياق بجهود وزارة الداخلية الداعمة للوزارة في جميع المجالات العمالية، بفضل توجيهات معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة.



وقام وفد وزارة الداخلية بجولة ميدانية بمكتب خدمات التوظيف، والمكاتب الأخرى المعنية بقيد الشكاوى العمالية والتفتيش والصحة والسلامة، للتعرف على آليات العمل والاجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث أشاد الوفد بمستوى التنظيم الإداري، والأنظمة الالكترونية المستخدمة والتي تساهم في تسهيل ومرونة العمل، منوهين بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة المواطنين بمختلف المجالات.





ن.ف/خ.س



بنا 1103 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/03 - 14 : 02 PM