وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المنامة في 03 يوليو/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم سعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي حيث سلمه نسخة من تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيدًا معاليه بحصول مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالمي، منوهًا معاليه بالجهود الحثيثة لهيئة تنظيم سوق العمل وسعيها الدائم لضمان أعلى معايير الالتزام بحقوق الإنسان، والتعاون البناء مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.



وجدد معالي وزير الخارجية تهنئته لسعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي على تكريمه المستحق خلال الاحتفال الذي أقيم للإعلان عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يعكس الجهود الحثيثة ويؤكد نجاح المبادرات الرائدة التي يتم إنجازها لتوفير بيئة آمنة للعمالة الوافدة واتباع أفضل السبل لمكافحة الاتجار بالأشخاص.



من جانبه، أعرب سعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي عن تقديره للدور المهم لوزارة الخارجية في حصول مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بتصنيف الدول بمجال بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ستستمر في جهودها بما يعزز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مملكة البحرين على الصعيد الدولي.



ن.ف/خ.س



بنا 1010 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/03 - 15 : 01 PM