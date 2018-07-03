ولي العهد يهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذكرى استقلال بلاده المنامة في 3 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عبر سموه فيها عن صادق تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار .



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة إلى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0810 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/03 - 15 : 11 AM