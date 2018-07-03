فرصة جديدة لائتلاف ميركل بعد التفاهم بشأن قضية المهاجرين برلين في 03 يوليو / بنا / تنفس الائتلاف الحاكم في المانيا الصعداء مع تراجع رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني، هورست زيهوفر، عن نيته الاستقالة من منصب وزير الداخلية، بعدما توصل لاتفاق مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بشأن قضية المهاجرين.



وقالت صحيفة راينشيه بوست الألمانية اليوم الثلاثاء، إن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU) الذي يتزعمه زيهوفر وحزب الاتحاد المسيحي (CSU) بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل تمكنا من التوصل إلى اتفاق، وإن زيهوفر تراجع عن فكرة تقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية ويريد أن يبقى وزيرا في الحكومة الفيدرالية التي يشكل هذان الحزبان، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الألماني، ائتلافها الحاكم.



ومن المقرر عقد اجتماع للائتلاف الحاكم مساء اليوم بمشاركة الشريك الثالث في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقد أعلنت أندريا ناليس، رئيسة الحزب ، أن حزبها لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبل الاتفاق بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بشأن الهجرة، الذي يشمل إقامة مراكز إيواء مؤقتة.



واندلع صراع في الأسابيع الأخيرة حول موضوع سياسة الهجرة داخل التحالف القائم بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بعدما عرض زيهوفر خطة رئيسية في مجال الهجرة ، لم تجد قبولا من حليفته ميركل.



وتحظر وثيقة زيهوفر دخول أراضي البلاد على اللاجئين الذين لا يملكون وثائق هوية شخصية، وكذلك على الأشخاص الذين سبق أن تم رفض طلبات لجوئهم إلى أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية. وترفض الوثيقة، على وجه الخصوص، قبول طلبات لجوء الوافدين الذين يمكن أن يكونوا قد تقدموا بالفعل بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتنص خطة زيهوفر على وجوب تنفيذ مثل هذا الإجراء، من جانب واحد، دون اتفاق مع الدول الأوروبية المجاورة.



أما ميركل، فتسعى لإيجاد حل يشمل عموم أوروبا، وأعربت عن اعتقادها بأن اقتراح زيهوفر يتعارض مع الأنظمة الأوروبية بشأن اللجوء ومع القانون الألماني.





خ.س



بنا 0735 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/03 - 01 : 11 AM