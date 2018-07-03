مقتل شرطي واصابة مدنيين في هجوم لداعش شمال بغداد صلاح الدين في 3 يوليو / بنا / قتل شرطي واصيب مدنيان اثنان وفقد ثالث، إثر هجوم لعناصر تنظيم داعش الارهابي على إحدى القرى شمالي بغداد.

وأفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أن "عناصر داعش هاجموا قبل منتصف الليل قرية الحسان شرقي قضاء الدور من صحراء الناعمة المحاذية للقرية، مما تسبب بمقتل شرطي وإصابة مدنييّين اثنين وفقدان ثالث".



وأردف المصدر، نقلا عن وكالة الانباء الالمانية، أن "قيادة شرطة المحافظة أرسلت تعزيزات من أفواج الطوارئ إلى القرية واستدعت طيران الجيش للسيطرة على الوضع، في الوقت الذي نزحت فيه بعض العوائل إلى المناطق الآمنة القريبة". متحدثا عن استمرار الاشتباكات لساعات.

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نهاية العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في بلاده، إلا أن بعض المناطق حول قضاءي الدور وسامراء، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات إرهابية.



ع.ح









خ.س



بنا 0720 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/07/03 - 25 : 10 AM