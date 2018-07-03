جلالة الملك المفدى يهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذكرى استقلال بلاده المنامة في 3 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.



مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 0713 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/07/03 - 19 : 10 AM