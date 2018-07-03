الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا ويهدم منزلا غرب بيت لحم رام الله في 03 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 13 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة وهدمت منزلا غرب بيت لحم.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الدهيشة جنوب وشرق بيت لحم اربعة فلسطينيين، كما اعتقلت اربعة من قريتي المزرعة الغربية شمال رام الله، ورنتيس ومن دير أبو مشعل غرب رام الله.



ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اربعة فلسطينيين بينهم الشيخ عمر خليل عمار من قرية قفين.



كما اقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل في قرية بتير غرب بيت لحم.



خ.س



بنا 0644 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/03 - 51 : 09 AM