بومبيو يزور بيونغ يانغ مجددًا لبحث نزع سلاحها النووي واشنطن في 3 يوليو / بنا / يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية مجددا الخميس المقبل، في زيارةٍ تستمر ثلاثة أيام، من المقرر ان يجتمع خلالها مع الزعيم الكوري الشمالي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، خلال مؤتمر صحافي إن بومبيو سيلتقي "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون وفريقه" بهدف "متابعة العمل الهام من اجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".



واضافت ساندرز إن شبه الجزيرة الكورية لم تشهد أي إطلاقٍ للصواريخ النووية خلال الأشهر الثمانية المنصرمة. في إشارةٍ للتقدم المستمر في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ.



وكان بومبيو قد قال أمام الكونغرس، الأربعاء الماضي، إن "كوريا الشمالية تدرك مدى الرغبة الأمريكية في النزع التام لكافة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".



وتأتي زيارة بومبيو لبيونغ يانغ، بعد زيارته الأولى في مايو الماضي والتي مهدت للقمة التاريخية بين الرئيسين ترامب وكيم، والتي عُقدت في 12 يونيو الماضي في سنغافورة ، وساهمت في خفض التوتر بين البلدين، واتفق فيها الزعيمان على إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية.



ع.ح









خ.س



بنا 0632 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/03 - 39 : 09 AM