الصالح تلتقي مجلس إدارة جمعية الأطباء الجديد وتؤكد على دوره الهام..ودعوة لمشاركة الوزارة في تحقيق الأهداف المنشودة لصالح المرضى وتطوير مستوى الخدمات الطبية المنامة في 03 يوليو / بنا / أكدت سعادة وزيرة الصحة الاستاذة فائقة بنت سعيد الصالح على الدور البارز الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في البحرين، مشيدة بجمعية الأطباء البحرينية لما تقوم به من دور هام في الارتقاء بالقطاع الطبي والصحي في المملكة، مبينة حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعم الجمعية للقيام بدورها في النهوض بالكوادر الطبية وتأهيلها.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول امس الاثنين الذي جمع الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية الجديد برئاسة الدكتورة غادة القاسم، بحضور سعادة وكيل الصحة الدكتور وليد خليفة المانع والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات، إلى جانب رؤساء الدوائر الطبية بالوزارة بهدف توسيع آفاق التعاون بين الطرفين، والاطلاع على المرئيات الجديدة لمجلس الإدارة بما يعزز سبل التواصل والتنسيق المشترك ومد جسور التعاون بكافة المجالات التي تخدم القطاع الصحي بمملكة البحرين، من أجل وتطوير مستوى العطاء بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



وقد هنأت الوزيرة "الصالح" أعضاء مجلس الادارة بنيل ثقة الأطباء والكوادر الطبية لقيادة الجمعية والنهوض بدورها ومسؤولياتها بما يؤكد على دور هذه المهنة الإنسانية النبيلة، وأشادت بما تبذله الكوادر الطبية في المملكة من جهود للنهوض بالرسالة الإنسانية لمهنة الطب وكفاءة الأطباء البحرينيين واسهاماتهم المختلفة التي انعكس أثرها على المجتمع وخدمته. كما بينت أهمية جهود الجمعية في توفير البيئة السليمة لمزاولة هذه المهنة الإنسانية الهامة وحماية حقوق الأطباء والمرضى مؤكدة على ضرورة التركيز على تطوير الجانب المهني والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وأهمية تعزيز العلاقات الإنسانية في الوسط الطبي بما يسهم في رقي وازدهار الخدمات الصحية في هذا الوطن العزيز.



ومن جانبهم أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية عن شكرهم وتقديرهم على اللفتة الكريمة من سعادة وزيرة الصحة، مؤكدين على مواصلة الدعم والتعاون لتطوير القطاع الصحي في المملكة، والتحديث في هذا القطاع الحيوي والارتقاء بعطاء الجمعية في خدمة أطباء البحرين. وتقدمت رئيسة الجمعية الدكتورة "القاسم" بعرض مرئيات مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، وما تتطلع إليه خلال الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بالمجال الطبي والصحي بدعم من القيادة الحكيمة في البحرين.



ومن جهته أثنى الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على الدور البارز للجمعيات المهنية في الاهتمام بمختلف الجوانب المتصلة بالتطوير والإنجاز الذي ينعكس على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة، مشيداً بإسهامات وكفاءة الأطباء البحرينيين ومسيرتهم الحافلة بالعطاء في تعزيز منجزات القطاع الصحي والعمل على مواصلة الارتقاء به، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على ما تحقق من منجزات للقطاع الصحي والعمل على مواصلة تطويره بما يحقق استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بأعلى المستويات.







وفي ختام اللقاء أكد المجتمعون على مواصلة العمل بما يخدم القطاع الصحي في مملكة البحرين، وبذل المساعي البناءة في دعم وتعزيز دور الطبيب البحريني الذي يقدم خدمات نبيلة للمرضى، وتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لتكون محط دول العالم.







خ.س



بنا 0621 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/03 - 01 : 10 AM