63 مفقودا إثر غرق قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية طرابلس في 03 يوليو / بنا / أعلنت البحرية الليبية فجر اليوم انقاذ 41 مهاجرا غير شرعي واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية الأحد.



وقال المتحدث باسم البحرية العميد ايوب قاسم لوكالة فرانس برس إنه تم انقاذ 41 مهاجرا كانوا يرتدون سترات نجاة، مشيرا ان الناجين افادوا ان الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) كان يقل 104 اشخاص، ما يعني ان عدد المفقودين هو 63.



وأوضح أنه اضافة الى هؤلاء الناجين فقد رست في طرابلس الاثنين سفينة تابعة للبحرية الليبية وعلى متنها 235 مهاجرا تم انقاذهم في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها، مشيرا الى ان بين هؤلاء الناجين 54 طفلا و29 امرأة.



ومع حادثة الغرق الجديدة يرتفع الى 170 عدد المهاجرين الذين فقدوا في البحر المتوسط بين الجمعة والاحد.



ويلاقي مئات من المهاجرين غير الشرعيين حتفهم سنويا عند محاولة عبور البحر المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر.



خ.س



بنا 0542 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/03 - 47 : 08 AM