مطالعات الصحف في مملكة البحرين اليوم المنامة في 03 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة ، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يعزون حاكم رأس الخيمة

/في جلسة مجلس الوزراء : بالغ التقدير للسعودية والكويت والامارات لإعلانهم توفير الدعم المالي اللازم للبحرين

/رئيس الوزراء يوجه : توفير الادوية.. ومصلحة المريض قبل كل شيء

/ القائد العام يستعرض علاقات التعاون مع قائد الاسطول الياباني

/وزير النفط : تسريع الاستكشاف والتنقيب في خليج البحرين

/وزير التربية يعتمد خطة البعثات الدراسية ..تضمين تخصصات جديدة في خطة البعثات والتقديم 4 يوليو إلكترونياً

/رحبت بتقرير الخارجية الامريكية..الوطنية لحقوق الانسان : البحرين ملتزمة بالمعايير الدولية الخاصة بمحاربة الاتجار بالبشر

/الحسن يترأس اجتماع اللجنة المعنية بوضع خطه رقابية متكاملة في إطار تنفيذ برنامج إحياء صناعة اللؤلؤ

/ترشيح المنامة لإدراجها على قائمة التراث العالمي

/بيت التجار:انجاز 70%من خطة 100يوم

/"العمل" و"اتحاد العمال" يبحثان حل المسائل الخلافية بالقضايا العمالية

/الاسكان : 6 الاف طلب اسكاني جديد سنويا ومدينة سلمان ستسهم في استيعابها

/تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. «الأدلة الجنائية» تنفذ حملات توعوية لمكافحة المخدرات

/اخماد حريق كبير في مستودعين للأثاث والمواد البلاستيكية بتوبلي

/عقد الاجتماع الاول للمشاورات السياسية مع البرازيل..عبد الله بن احمد : ضرورة تضافر الجهود الدولية لمعاقبة الدول التي تدعم الارهاب

/واشنطن:50 شركة اعلنت نيتها تقليص علاقاتها التجارية مع ايران

/لليوم الثاني استمرار احتجاجات تلوث المياه في ايران

/تايلاند : العثور على 12 صبيا احياء في كهف بعد فقدانهم منذ 10 ايام







خ.س



بنا 0515 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/03 - 21 : 08 AM