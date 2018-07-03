الطقس في مملكة البحرين: حار نهارا و رطب خلال الليل المنامة في 03 يوليو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله تعالى حارا نهارا ورطبا خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى: 43 م الصغرى: 29 م.

الرطوبة النسبية العظمى: 85 % الصغرى 20%.









ن.ع/خ.س



بنا 0444 جمت 03/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/03 - 06 : 08 AM