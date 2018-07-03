الطقس في مملكة البحرين: حار نهارا و رطب خلال الليل

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2018/07/03 - 06 : 08 AM
المنامة في 03 يوليو/ بنا / أفادت ادارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله تعالى حارا نهارا ورطبا خلال الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة العظمى: 43 م الصغرى: 29 م.
الرطوبة النسبية العظمى: 85 % الصغرى 20%.
ن.ع/خ.س
بنا 0444 جمت 03/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/03 - 06 : 08 AM