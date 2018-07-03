تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... (المباحث والأدلة الجنائية) تنفذ حملات توعوية مكثفة لمكافحة المخدرات المنامة في 2 يوليو / بنا / تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وبمتابعة من سعادة رئيس الأمن العام بشأن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمكافحة المخدرات، وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نفذت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية حملات توعوية مكثفة في كافة محافظات المملكة، بهدف زيادة الوعي ونشر الثقافة الرافضة للمخدرات بين كافة فئات المجتمع، وتعزيز القناعات الداخلية تجاه كافة الأخطار التي تسببها هذه الآفة، بما يزيد من فاعلية التدابير التي تتخذها الأجهزة الرسمية في إطار الوقاية منها، وتفعيل الشراكة المجتمعية في هذا الشأن.





وقد لاقت هذه الحملات التي نفذتها شعبة الإعلام الجنائي، إقبالاً بين الجمهور، حيث أشاد عدد كبير من المواطنين والمقيمين والذين شملتهم هذه الحملات التوعوية بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في مجال حماية الأفراد والشباب على وجه الخصوص، مما يعكس الوعي بأهمية تكاتف كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.





ع.ر/م.ح.



بنا 2033 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/02 - 40 : 11 PM