الكنيست الاسرائيلي يصادق على تجميد مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين رام الله في 2 يوليو/بنا/ صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلية مساء اليوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين .







ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) عن موقع "عرب 48 " ان القانون الذي صادقت عليه "الكنيست" بصيغته الحالية يقضي بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح ما يسمى المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم السلطة بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.



وينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن الاسرائيلي إلى المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة بصورة شهرية من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.







س.ي



بنا 2007 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/02 - 22 : 11 PM