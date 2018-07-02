سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تعزية لولي عهد ابوظبي المنامة في 2 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري.







وقد ضمن سمو رئيس الوزراء برقيته احر تعازيه ومواساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرة الفقيد الصبر والسلوان.





ع.ر/م.ح.



بنا 2000 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/02 - 06 : 11 PM