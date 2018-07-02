Monday   02 Jul 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تعزية لولي عهد ابوظبي
2018/07/02 - 05 : 11 PM
المنامة في 2 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري.



وقد ضمن سمو رئيس الوزراء برقيته احر تعازيه ومواساته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرة الفقيد الصبر والسلوان.


ع.ر/م.ح.

بنا 2000 جمت 02/07/2018


عدد القراءات : 34         اخر تحديث : 2018/07/02 - 06 : 11 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English