وزير الأشغال يتفقد مراحل الإنجاز بمشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات المنامة في 2 يوليو / بنا / ضمن سلسلة الزيارات والمتابعات للمشاريع التي تنفذها الوزارة بمحافظات المملكة، قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف بجولة إلى موقع مشروع تطوير تقاطعي ألبا والنويدرات الذي ينفذ بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن برنامج التنمية الخليجي، وذلك للاطلاع على سير العمل في المشروع يرافقه مدير ادارة مشاريع وصيانة الطرق م. سيد بدر علوي، رئيس قسم المشاريع الخاصة للطرق م. محمد محسن ومدير المشروع م. مجدي محفوظ.





وصرح سعادة الوزير أن نسبة الإنجاز ككل في هذا المشروع بلغت نحو 67 %، بينما بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لجسر النويدرات 100 %، حيث جاري العمل حاليا على إنشاء الجدران الاستنادية للجهة الغربية والجهة الشرقية لجسر النويدرات، تزامناً مع فتح التقاطع الأرضي أسفل الجسر وتحويل الحركة المرورية إلى الشوارع الجانبية بشكلها النهائي لإتاحة المساحة لإنشاء هذه الجدران الإستنادية، حيث تتواصل الأعمال في إنشاء تلك الجدران لمطالع جسر النويدرات والجسر العلوي على جسر ألبا تمهيداً للافتتاح المرتقب للجسر خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما سيتم اعتباراً من الأسبوع الأول من يوليو الجاري العمل على وضع طبقة الاسفلت النهائية لشوارع التكرير وشارع 15 والشارع المحاذي لشركة نفط البحرين (بابكو).



كما سيشهد المشروع عدداً من التحويلات المرورية في فترة الصيف اعتباراً من 6 يوليو، كتحويل الحركة المرورية شمالي دوار ألبا بحيث سيتم غلق المسارات الحالية واستبدالها بمسارات تحت الجسر المنشأ حديثاً لإتاحة المساحة لاستكمال أعمال إنشاء الجسر السفلي على التقاطع، كما سيكون هناك تحويلة مرورية على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، تتمثل بغلق المسار الأيمن للقادمين من سترة باتجاه تقاطع النويدرات حتى يتمكن المقاول من العمل على إنشاء خطوط تصريف مياه الامطار.



وأضاف م. خلف: إن الجسر الأحادي الاتجاه سينقل الحركة المرورية بشكل حر من شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى شارع الملك حمد، والعمل مستمر حاليا على إنشاء الجدران الإستنادية للجسر في جزئها الواقع على شارع الملك حمد وشارع الشيخ جابر الاحمد الصباح تمهيدا للافتتاح المأمول لهذا الجسر خلال الربع الأخير من العام الجاري.



وكشف سعادة وزير الأشغال عن تواصل الأعمال في جسر ألبا السفلي، حيث تم الانتهاء من إنشاء الجسر في حدود موقع الدوار السابق، والعمل قائم حالياً على إنشاء الاعمدة والجسر في جزئه الواقع على شارع الملك حمد وجزئه الواقع على شارع الاستقلال، علماً بأن هذا الجسر سينقل الحركة المرورية بشكل حر في اتجاه الجنوب والشمال بين شارع الملك حمد وشارع الاستقلال.



ومع بدء فترة حظر العمل التي أقرتها وزارة العمل التي يمنع بمقتضاها العمل خلال فترات الصيف ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً للفترة من 1 يوليو لغاية 31 أغسطس، فقد وجه م. خلف فريق العمل والمقاول على ضرورة الالتزام بالموعد الزمني المتفق بشأنه لضمان التعجيل بوتيرة العمل وسرعة الإنجاز من خلال العمل على زيادة ساعات العمل قدر الإمكان في كافة المواقع، وبناءً على ذلك تم توزيع العمالة في مواقع العمل بالمشروع للنوبة الأولى من 1.30 صباحاً لغاية 12 ظهراً، والنوبة الثانية من 4 عصراً لغاية 1.30 صباحاً.



وأضاف م. خلف إنه قد تم حل المشاكل المرتبطة بتعارض خطوط كابلات الكهرباء مع أعمال إنشاء شبكة تصريف مياه الامطار على شارع جابر الأحمد الصباح، كذلك تم الانتهاء من 75 % من أعمال إنشاء شبكة تصريف مياه الامطار، كما أن هذه الشبكة أخذت بعين الاعتبار بعض المناطق المحاذية للمشروع مثل المعامير والنويدرات وجزء من مجمعات منطقة الحجيات وشارع الرفاع.



الجدير بالذكر أن أعمال المشروع تتضمن تحويل دوار ألبا الحالي إلى تقاطع من 3 مستويات يتكون من تقاطع أرضي يدار بإشارات ضوئية، وجسر علوي من 3 مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الاستقلال وشارع الملك حمد، وجسر أحادي الاتجاه من مسارين يعلو الجسر السابق ذكره، وينقل حركة المرور القادمة من جهة شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والمتجهة إلى شارع الملك حمد.



كما يتضمن المشروع تحويل دوار النويدرات الحالي إلى تقاطع من مستويين، أحدهما أرضي يدار بإشارات ضوئية، والآخر عبارة عن جسر علوي من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وينقل حركة المرور على امتداد شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة جزء كبير من شوارع الشيخ جابر الأحمد الصباح والاستقلال والمعسكر والملك حمد لغاية شارع 96 وحصر الدخول والخروج عليه ليصبح من منافذ محددة، وإعادة إنشاء شارع 15 المتجه جنوباً من دوار النويدرات، وإنشاء شارع جديد مزدوج يربط منطقة المعامير الصناعية بشارع الملك حمد جنوب دوار (ألبا)، وتطوير الشارع المؤدي إلى محطة تكرير البترول والمداخل والمخارج للدفاع المدني وشركة (بابكو)، كما تمت إضافة بعض الأعمال الهامة الاخرى للمشروع لتوصيل الخدمة المثلى للمشاريع الإسكانية والمناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية، حيث تمت إضافة أعمال توسعة شارع الملك حمد في جزئه المحصور ما بين تقاطعه مع شارع 96 وتقاطعه مع شارع الشاحنات، وأعمال إنشاء منفذ ومخرج على غربي شارع الاستقلال ليخدم المناطق الإسكانية والتجارية في منطقة الحجيات.



ويعتبر هذا المشروع إضافة مهمة لشبكة الطرق سترفع من أدائها في هذه المنطقة المكتظة بالأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع الإسكانية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.



يذكر أن المشروع قد أرسي من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على ائتلاف مقاولين شركة (كيه سي سي) الكويتية مع شركة (ناس) البحرينية بقيمة 46.8 مليون دينار.



كما حث سعادة الوزير مقاول المشروع على الالتزام بوضوح العلامات المرورية والتأكد من نظافتها ومواقعها المناسبة بما يضمن سلاسة الحركة المرورية والحرص على تنظيف مواقع العمل من مخلفات العمل في المشروع لضمان أن يظهر الموقع بالشكل اللائق.



ح ب/م.ح.



بنا 1918 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/02 - 22 : 10 PM