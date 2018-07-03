الولايات المتحدة تحدد موعد عودة العقوبات على ايران في 4 أغسطس المقبل واشنطن في 2 يوليو / بنا / أعلن مدير دائرة التخطيط في وزارة الخارجية الأميركية برايان هوك إن الشريحة الأولى من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران والتي كانت معطلة بموجب الاتفاق النووي مع طهران سيبدأ تطبيقها من جديد في الرابع من أغسطس المقبل.







ونقلت اذاعة "سوا" عن هوك قوله اليوم في مؤتمر صحافي أن العقوبات ستشمل قطاعات تجارة السيارات والذهب والمعادن.



وتابع "عقوباتنا على المصارف الإيرانية ونظامها المالي ستعود اعتبارا من الرابع من نوفمبر".



وقال هوك إن على إيران "أن تلبي المطالب الأميركية الـ 12" التي كان حددها وزير الخارجية مايك بومبيو في مايو.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران والذي بموجبه عطلت أمريكا قسما من العقوبات التي كانت تفرضها على النظام الإيراني على خلفية برنامجه النووي.







م.ح.



بنا 1900 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/02 - 06 : 10 PM