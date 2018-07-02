سمو ولي العهد يبعث برقية تعزية لولي عهد أبوظبي المنامة في 2 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري.







أعرب فيها سمو ولي العهد عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا سموه الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرة الفقيد الصبر والسلوان.





ح ب/م.ح.



بنا 1857 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/02 - 01 : 10 PM