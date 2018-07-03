اعتقال دبلوماسي ايراني واثنين اخرين للاشتباه بتخطيطهم لهجوم على اجتماع في فرنسا بروكسل في 2 يوليو/بنا/ اعتقلت السلطات البلجيكية دبلوماسيا إيرانيا واثنين آخرين للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية كان يحضره رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين .







وأفاد بيان مشترك للادعاء والمخابرات في بلجيكا باعتقال الشرطة لشخصين يوم السبت وبحوزتهما 500 جرام من بيروكسيد الأسيتون وهي مادة متفجرة يمكن صنعها منزليا من كيماويات متاحة، كما عثرت على جهاز تفجير في سيارتهما.



وأضاف البيان أن رجلا يدعى أمير إس. (38 عاما) وامرأة تدعى نسيمة إن. (33 عاما) اتهما بالشروع في القتل المتصل بالإرهاب والتحضير لعمل إرهابي.



وأفاد البيان البلجيكي أن دبلوماسيا في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا جرى اعتقاله في ألمانيا.



وقال مصدر قضائي فرنسي إن ثلاثة أشخاص من أصل إيراني اعتقلوا كذلك في فرنسا لتحديد صلتهم بالمشتبه بهما المعتقلين في بروكسل.







س.ي



بنا 1854 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/07/02 - 00 : 10 PM