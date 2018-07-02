إغلاق المزاد الإلكتروني للوحات السيارات ببيع 20 لوحة المنامة في 2 يوليو / بنا / أقفل مساء اليوم المزاد الإلكتروني على الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة، من الفئة الجديدة الذي نظمته شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات، والذي شمل المزايدة على 20 رقمًا مميزًا. وبلغ إجمالي دخل المزاد 62,800 دينار، وبلغ إجمالي عدد المزايدات 1,246 في حين بلغ إجمالي عدد المزايدين 43، وإجمالي عدد المتابعين 5,976.







والجدير بالذكر أن مجموع ما تم تحصيله من المزادات الإلكترونية والتي تم تنظيمها في فترات متقاربة بالإضافة الى البيع المباشر للأرقام بأسعار ثابتة بلغ اكثر من مليونين دينار من أكثر من 3,000 رقم.



كما تابع المزادات الالكترونية عبر تطبيق العربية للمزادات وموقعها الإلكتروني 74,000 متابع وسجلت المزادات الالكترونية أكثر من 44,000 مزايدة من أكثر من 1,500 مزايد.



وانطلاقًا من أهداف شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات في إتاحة الفرصة أمام الجميع في اقتناء المميز من أرقام لوحات السيارات الخاصة حيث تستمر الشركتان في طرح الأرقام المميزة بأسعار ثابتة حتى نفاد الأرقام المطروحة وذلك عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات http://www.arabian.auction أو التطبيق الخاص على الهواتف الذكية Arabian Auction.







ع إ ح/م.ح.



بنا 1828 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/02 - 33 : 09 PM