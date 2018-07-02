رئيس الأمن العام يترأس اجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة رقابية متكاملة في إطار تنفيذ برنامج إحياء صناعة اللؤلؤ المنامة في 2 يوليو / بنا / تنفيذاً لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والصادر بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٨ والمتضمن تشكيل فرق عمل لاستكمال تنفيذ برنامج إحياء صناعة اللؤلؤ، ترأس سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، اجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة رقابية متكاملة في هذا المجال وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية.







وأوضح رئيس الأمن العام أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير الداخلية بتوفير كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج الوطني، والحرص على إنفاذ القانون بما من شأنه إحياء صناعة اللؤلؤ.



وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المحاور الرئيسية للخطة الزمنية لعملية الرقابة والسيطرة والتدقيق والتي تضمنت مهام وواجبات كل جهة، كما تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات لمتابعة تنفيذ أبرز ما ورد في الخطة.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1732 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/02 - 46 : 08 PM