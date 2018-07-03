واشنطن تسعى لخفض إيرادات إيران من النفط إلى صفر واشنطن في 2 يوليو /بنا/ قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة على إيران تهدف إلى خفض إيرادات طهران من النفط إلى صفر بهدف دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها في المنطقة.







وأبلغ براين هوك مدير التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تهدف إلى خفض واردات أكبر عدد ممكن من الدول من النفط الإيراني إلى صفر.



وتابع "يتمثل هدفنا في زيادة الضغط على النظام الإيراني من خلال خفض إيراداته من مبيعات النفط الخام إلى صفر .. ونعمل على تقليل الانقطاعات في السوق العالمية، لكننا على ثقة بأن هناك طاقة إضافية عالمية كافية من النفط".



س.ي



بنا 1708 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/07/02 - 30 : 08 PM