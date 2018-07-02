جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لولي عهد أبوظبي المنامة في 2 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.









وقد عبر جلالة الملك المفدى في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك بن قران راشد المنصوري، سائلا جلالته المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اسرة الفقيد الصبر والسلوان.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1706 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/07/02 - 12 : 08 PM