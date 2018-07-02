سمو ولي العهد يبعث برقية تعزية لحاكم رأس الخيمة المنامة في 2 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة، أعرب سموه فيها عن احر تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن محمد القاسمي، داعيا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم سموه واسرة الفقيد الصبر والسلوان.







كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة مماثلة الى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل .



ع.ر/م.ح.



بنا 1705 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/07/02 - 09 : 08 PM