أمير الكويت يقوم بزيارة رسمية إلى الصين يوم السبت المقبل الكويت في 2 يوليو / بنا / يقوم أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بزيارة إلى جمهورية الصين خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.



وأكد مجلس الوزراء الكويتي في جلسته اليوم أهمية هذه الزيارة المرتقبة لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الصين.

وذكر المجلس في بيان له أوردته وكالة الأنباء الكويتية إن هذه الزيارة ستتيح فرصا لتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ويضم الوفد الرسمي المرافق لأمير الكويت في هذه الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.





م.ح.



بنا 1645 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/02 - 52 : 07 PM