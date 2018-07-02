سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تعزية لحاكم رأس الخيمة المنامة في 2 يوليو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن محمد القاسمي، داعيا سموه الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم سموه واسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء.









كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية ومواساة مماثلة الى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل.





ع.ر/م.ح.



بنا 1639 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/02 - 43 : 07 PM