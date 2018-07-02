جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لحاكم رأس الخيمة المنامة في 2 يوليو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى اخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة.







وقد عبر جلالته ايده الله في برقيته عن بالغ تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمد بن محمد القاسمي، سائلا جلالته المولى تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم سموه واسرة الفقيد الصبر والسلوان .







ع.ر/م.ح.



بنا 1637 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/02 - 41 : 07 PM