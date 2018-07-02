ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير خارجية قبرص المستجدات الإقليمية والدولية أبوظبي في 2 يوليو / بنا / استقبل ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس الذي يزور الامارات حاليا.



وذكرت وكالة أنباء الامارات أن سمو الشيخ محمد بن زايد تبادل مع وزير الخارجية القبرصي وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والفرص والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يلبي تطلعات البلدين.







م.ح.



بنا 1616 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/02 - 35 : 07 PM