مقتل اكثر من 20 حوثياً بعد هجوم فاشل على مواقع الجيش في الجوف الجوف في 2 يوليو/بنا/ قتل اكثر من 20 عنصراً حوثياً وجرح آخرون اثر هجوم فاشل على احد مواقع الجيش في محافظة الجوف مساء امس .



وذكرت وكالة الانباء اليمنية ( سبأ) اليوم الاثنين ان قوات الجيش احبطت هجوما للمليشيا الانقلابية في جبهة حام بمديرية المتون غربي الجوف وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



ونقلت ( سبأ) عن مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة لليمنية قوله "إن مواجهات عنيفة اندلعت مساء امس واستمرت لساعات، إثر محاولة عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية التسلل إلى مواقع الجيش بجبهة حام الأسفل بمديرية المتون".



وأضاف المصدر "أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش استهدف مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة".





س.ي



بنا 1620 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/02 - 33 : 07 PM