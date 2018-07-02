رئيس الجمارك يبحث التعاون مع وفد جمركي من حكومة عجمان ‎ المنامة في 02 يوليه/ بنا / استقبل معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك ، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بحكومة عجمان والوفد المرافق له .



ورحب رئيس الجمارك برئيس دائرة الميناء والجمارك بحكومة عجمان والوفد المرافق ،وزيارتهم التي تأتي في إطار ترسيخ العمل المشترك بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة.



وتخلل اللقاء تقديم فيلم تعريفي حول إنجازات شئون الجمارك، وعرض مرئي لآخر المستجدات الجمركية ومن ضمنها تدشين نظام التخليص المسبق للشاحنات "دربك خضر" مع توضيح الآلية والهدف منه، إضافةً لعرض آخر حول مستجدات نظام التخليص الإلكتروني "أفق" والتعريف بآلية عمل النظام ومميزاته منذ تطبيقه، كما تم عرض أهم الإنجازات التي قامت بها إدارة المخاطر بشئون الجمارك.



وقام الوفد بجولة استطلاعية بميناء خليفة بن سلمان للإطلاع على آلية سير العمل في الميناء بشكل عام ، وإجراءات العمل في الدورة المستنديه بشكل خاص.



حضر اللقاء عدد من المدراء والمستشارين بشئون الجمارك ودائرة الميناء والجمارك بحكومة عجمان.



ح ب/س.ي



بنا 1552 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/02 - 25 : 07 PM