وزير التربية والتعليم يعتمد خطة البعثات الدراسية ويؤكد: تضمين تخصصات جديدة في الخطة والتقديم للبعثات 4 يوليو إلكترونياً المنامة في 2 يوليو / بنا / اعتمد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم خطة البعثات الدراسية للعام الجامعي 2018/2019م، المرفوعة إليه من الجهات المختصة بالوزارة، مؤكداً استمرار الوزارة في طرح البعثات للتنافس بين الطلبة وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة وفي إطار الاحتياجات من مختلف التخصصات وبحسب الإمكانيات المتاحة، كما أكد استمرار الوزارة في دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وبحسب الشروط والمعايير المعتمدة.

وأشاد الوزير بما تقوم به اللجان المختصة سنوياً من دراسة حاجة الوزارة المستقبلية في مختلف التخصصات العلمية والفنية والإدارية، حيث تم التركيز على تغطية الحاجة من التخصصات التي تعاني الوزارة من نقص فيها، والسعي إلى تعزيز الجهود نحو بحرنة الوظائف التعليمية، إضافة إلى التخصصات الأخرى التي تحدد في إطار الحاجة الفعلية للمؤسسات والهيئات الحكومية والمصارف والشركات الكبرى وغيرها من الجهات ذات العلاقة، والتي تشكل في مجموعها الملامح العامة لخطة البعثات الدراسية لهذا العام.



وفي هذا الصدد عبر الوزير عن بالغ تقديره واعتزازه بما توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من دعم ومساندة للطلبة المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، مؤكداً السير قدماً نحو تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف ابتعاث الطلبة المتفوقين للتخصصات التي تلبي حاجة سوق العمل من القوى البشرية، وتسخير كافة الإمكانيات التي تعزز جهود الوزارة في هذا الجانب.



ومن جانبه دعا مدير إدارة البعثات والملحقيات عيسي عبدالله الكوهجي الطلبة المتفوقين خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018 من المدارس الحكومية والخاصة والحاصلين على معدل تراكمي بنسبة 90% فأكثر أو ما يعادله، والراغبين في التقدم للتنافس على بعثات الوزارة لهذا العام، إلى الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم على العنوان (www.moe.gov.bh) أو زيارة موقع الحكومة الالكترونية على العنوان (www.bahrain.bh) لاستكمال إجراءات التسجيل للبعثات، وذلك اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 4/7/2018 وحتى يوم الجمعة الموافق 6/7/2018.



كما دعا الطلبة الذين لم تصلهم الأرقام السرية للتسجيل الإلكتروني على هواتفهم النقالة إلى مراجعة إدارة البعثات والملحقيات بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني، وذلك بمبنى مركز خدمات المراجعين في مقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وفي موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 12/7/2018، ليتسنى لهم تسجيل رغباتهم واستكمال إجراءات التقدم للتنافس على البعثات الدراسية لهذا العام.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1354 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/02 - 43 : 05 PM