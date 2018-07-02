الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب: خطة الهيئة الاستراتيجية 2019-2022 تأتي استكمالاً لنهج التطوير الذي اتبعته الهيئة منذ تأسيسها المنامة في 2 يوليو / بنا / أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي أن الهيئة تعمل على إعداد خطتها الاستراتيجية وفق السياسات، والمبادرات، والخطط الحكومية للأعوام الأربعة القادمة، من خلال مشاركتها في "ورش التطلعات المستقبلية" التي كانت نتاج الملتقى الحكومي.



وذكرت الدكتورة المضحكي أن الهيئة تعمل على إحداث التوافق الاستراتيجي بين خطتها المستقبلية وخطة ديوان الخدمة المدنية الاستراتيجية، ضمن نطاق مشروع الأداء المؤسسي، حيث تستعد للمرحلة القادمة من خلال وضع مؤشرات قياس الأداء لبطاقة الأداء المتوازن، ووضع المبادرات والرؤى الاستراتيجية، وموازنتها، وبلورتها، ثم عرضها كاملة على الإدارة التنفيذية لأخذ الموافقة المبدئية عليها، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم في أكتوبر 2018، في إطار من المناقشة والتشاور، وبما يتوافق مع الرؤى والاستراتيجيات والمبادرات الحكومية المختلفة.



جاء ذلك خلال الورشة الداخلية التي عقدت مؤخرا لمراجعة الرؤية، والرسالة، والتوجه الاستراتيجي للهيئة، ووضع الأهداف في بطاقة الأداء المتوازن لتتوافق مع برنامج "تكامل" التابع لديوان الخدمة المدنية، وتطوير الخارطة الاستراتيجية للهيئة.



وشهد برنامج الورشة الذي حضرته الدكتورة جواهر المضحكي، والإدارة التنفيذية، وأعضاء اللجنة الاستراتيجية، إعداد خطة هيئة جودة التعليم والتدريب الاستراتيجية للأعوام الأربعة القادمة 2019 – 2022، استكمالا للنهج الذي اتبعته الهيئة منذ تأسيسها، علما أن الخطة الاستراتيجية الحالية تنتهي في عام 2018.



واستعدت الهيئة للاجتماع عبر تواصلها مع جميع الشركاء المعنيين، وتنفيذ استبانة لكافة الجهات والأطراف ذات العلاقة؛ بدءا من منتسبي وموظفي هيئة جودة التعليم والتدريب الهيئة، ثم الشركاء من المؤسسات التعليمية والتدريبية، واللجان المشتركة الخارجية، وقامت بتحليلها بصورة عملية منهجية؛ لتساهم في بناء خطة رصينة شاملة، تستند إليها الهيئة في رسم خطتها، واستيضاح رؤيتها وآلياتها خلال الأعوام الأربعة القادمة؛ لتحقيق التكامل الفعلي مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية المرسومة لتطوير التعليم والتدريب، والارتقاء بمؤسساته؛ لتحقيق أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية وتطبيقاتها التي تحقق لمملكة البحرين الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.





ع إ ح/س.ي/م.ح.



بنا 1349 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/02 - 48 : 05 PM