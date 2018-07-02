الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة العربية السعودية الرياض في 2 يوليو / بنا / اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم، مع سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة العربية السعودية السفير هاينريخ شيلينبيرغ، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.



وقد أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للسفير السويسري على جهوده الدبلوماسية التي قام بها طوال فترة عمله في المملكة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة.



وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.





ن.ف/م.ح.



بنا 1345 جمت 02/07/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/07/02 - 54 : 05 PM